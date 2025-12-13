Bologna-Juventus Spalletti in conferenza stampa | Al Bologna bisogna fare i complimenti se non saremo pronti sarà complicata Da Italiano si possono imparare delle cose

La vigilia della sfida tra Bologna e Juventus vede Luciano Spalletti fare il punto sulla preparazione della squadra, riconoscendo il valore del Bologna e sottolineando l'importanza di imparare da allenatori come Italiano. La partita, in programma domani allo stadio Renato Dall’Ara, rappresenta un’ulteriore tappa della 15ª giornata di Serie A.

Giornata di vigilia per la Juventus di Luciano Spalletti. Domani, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, i bianconeri scenderanno in campo nel posticipo della 15ª giornata di Serie A contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Le due squadre sono distanziate da tre punti e vincere significherebbe mettere la freccia e sorpassare in classifica i rossoblù. Oggi, come di consueto, si è tenuta la classica conferenza stampa della vigilia. Le prime parole pronunciate da Spalletti riguardano proprio la formazione che i bianconeri dovranno sfidare domani. Queste le sue dichiarazioni: “ Al Bologna bisogna fare i complimenti: a chi li allena, a chi l’ha costruito, perché sta facendo vedere di avere grandi qualità e sanno dove vogliono andare. Stilejuventus.com

