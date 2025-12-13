Bologna-Juventus domenica 14 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Bologna e Juventus, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 20:45 al Dall’Ara, rappresenta uno dei momenti più attesi del quindicesimo turno della Serie A. Un incontro che promette spettacolo e sfide interessanti, con formazioni pronte a darsi battaglia in una gara cruciale per la classifica.

Uno dei piatti forti del quindicesimo turno della Serie A è senza dubbio il match del Dall’Ara tra Bologna e Juventus, che si disputa domenica sera. Si tratta di un vero e proprio scontro Champions tra due squadre che sono in piena corsa per il quarto posto. I felsinei arrivano da un ko e un . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

