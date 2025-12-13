Bologna Juve streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Serie A al Dall’Ara I dettagli

Scopri come seguire in diretta streaming e in tv la partita tra Bologna e Juventus, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/26. Tutti i dettagli su come e dove vedere la sfida al Dall’Ara, con informazioni su canali e piattaforme disponibili.

Bologna Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida, valida per la 15ª giornata di Serie A 202526. I dettagli. I riflettori della Serie A si spostano in Emilia-Romagna per il main event della domenica sera. Domani, 14 dicembre 2025, lo stadio “Renato Dall’Ara” sarà il teatro del big match valido per la 15ª giornata di campionato tra Bologna e Juve. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20:45, in una classica serata di calcio italiano che mette in palio punti pesantissimi per la zona Champions League. Qui Juve: esame di maturità dopo l’Europa. La Juventus arriva a questo appuntamento con il morale risollevato ma con le energie da gestire. Juventusnews24.com Bologna vs Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV e streaming - Tutto sul match del 14 dicembre, con il ritorno di Bernardeschi contro la sua ex squadra ... tag24.it Bologna-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 15ª giornata di Serie A. fantacalcio.it

Doppio ballottaggio al Dall’Ara ? Le ultime verso #BolognaJuve ? x.com

"Vedo due espulsi nel Bologna e due rigori per la Juve" - facebook.com facebook

© Juventusnews24.com - Bologna Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida di Serie A al Dall’Ara. I dettagli

Diretta live Bologna - Juventus

Video Diretta live Bologna - Juventus Video Diretta live Bologna - Juventus