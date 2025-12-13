Bologna Juve il match dei poli opposti | un dato premia i rossoblù e penalizza i bianconeri di Spalletti Ecco di cosa si tratta

Bologna-Juve si presenta come un confronto tra realtà opposte, con un dato chiave che favorisce i rossoblù e penalizza i bianconeri di Spalletti. In particolare, il dato sui gol subiti da calcio piazzato evidenzia la solidità difensiva del Bologna, che si conferma come una vera muraglia in questa fase del campionato.

Bologna Juve, il dato sui gol subiti da calcio piazzato: il Bologna è un muro. La Juventus a secco da palla inattiva da oltre un mese. In vista della sfida tra Bologna e Juve, un dato statistico sui calci piazzati mette in luce un aspetto cruciale per l’incontro e suggerisce una potenziale difficoltà per i bianconeri nel trovare la via del gol. Il Bologna vanta un record difensivo notevole in questo fondamentale. Escludendo i rigori, la squadra emiliana ha subito appena una rete su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (marcatura di Francesco Camarda, il 28 settembre contro il Lecce), un primato che condivide con la Cremonese. Juventusnews24.com

Probabili formazioni Bologna-Juventus: le scelte su Orsolini, Castro, Conceicao e David - Le possibili scelte di Italiano e Spalletti per il match della 15^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Bologna vs Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV e streaming - Tutto sul match del 14 dicembre, con il ritorno di Bernardeschi contro la sua ex squadra ... tag24.it

Doppio ballottaggio al Dall’Ara ? Le ultime verso #BolognaJuve ? x.com

"Vedo due espulsi nel Bologna e due rigori per la Juve" - facebook.com facebook