Bologna Juve chi in attacco tra David e Openda? C’è un bianconero favorito sull’altro per la delicata trasferta del Dall’Ara | chi può giocare

In vista della trasferta al Dall’Ara, si fa sempre più concreta la sfida tra David e Openda per un posto in attacco. Secondo le ultime indiscrezioni, il Corriere dello Sport indica un favorito tra i due, con l’ex Lille in vantaggio sul belga, in una partita chiave per la Juventus.

Bologna Juve, le indicazioni del Corriere dello Sport premiano l’ex Lille che sembra aver vinto la concorrenza sul belga per guidare l’attacco. La vittoria in Champions League ha ridato ossigeno e morale, ma il calendario non permette pause e proietta immediatamente la Juventus verso la complessa trasferta di Bologna. Uno dei nodi principali che Luciano Spalletti deve sciogliere nelle ore che precedono il match riguarda il terminale offensivo. Con una rosa profonda e ricca di talento, il tecnico si trova a dover gestire l’eterno duello per una maglia da titolare al centro dell’attacco. David o Openda? Questo è il dilemma che agita la vigilia, ma secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal Corriere dello Sport, la scelta sembra essere già indirizzata verso una precisa direzione. Juventusnews24.com

