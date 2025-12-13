Bollette Scornajenchi Snam | ecco come potranno calare i prezzi

L'articolo esplora le possibilità di riduzione delle tariffe energetiche in Italia, secondo le dichiarazioni di Scornajenchi di Snam. Si discute di come una strategia di diversificazione e l'aggiornamento delle regole di sistema potrebbero contribuire a contenere i costi delle bollette per i consumatori.

Roma, 13 dic. (askanews) – In Italia i prezzi delle bollette dell’energia scenderanno “se saremo in grado di diversificare e di guardare senza paura alle regole di sistema, che sono state definite trent’anni fa e che oggi, forse, non sono più attuali. E va dato merito a questo governo di aver posto al centro della discussione un ragionamento su queste regole”. Lo ha affermato l’amministatore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, intervendo ad un dibattito ad Atreju. Se così sarà “si” le bollette scenderanno, “altrimenti no”, ha avvertito. L'articolo proviene da Ildenaro. Ildenaro.it

