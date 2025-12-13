Blocco dei beni russi Mosca annuncia ritorsioni | Un atto di vero e proprio ladrocinio

Mosca reagisce alle recenti misure di blocco dei beni russi, definendole un atto di ladrocinio. La portavoce Zakharova ha accusato l’Europa di agire senza giustificazioni, annunciando conseguenze di ritorsione. La tensione tra Russia e Occidente si intensifica mentre le parti si scambiano accuse e minacce.

ROMA, 13 dicembre 2025. La Russia alza il tono contro l'Europa dopo il congelamento degli asset riconducibili a Mosca, deciso in risposta all'invasione dell'Ucraina. A intervenire è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nella foto d'apertura, che ha definito la misura «un banale e inaccettabile ladrocinio». Secondo quanto riferito dall'agenzia russa Interfax, Zakharova ha inoltre avvertito che Mosca non resterà a guardare e che azioni di ritorsione sono destinate ad arrivare a breve.

