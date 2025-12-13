Blocco dei beni russi Mosca annuncia ritorsioni | Un atto di vero e proprio ladrocinio
Mosca reagisce alle recenti misure di blocco dei beni russi, definendole un atto di ladrocinio. La portavoce Zakharova ha accusato l’Europa di agire senza giustificazioni, annunciando conseguenze di ritorsione. La tensione tra Russia e Occidente si intensifica mentre le parti si scambiano accuse e minacce.
ROMA, 13 dicembre 2025. La Russia alza il tono contro l'Europa dopo il congelamento degli asset riconducibili a Mosca, deciso in risposta all'invasione dell'Ucraina. A intervenire è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nella foto d'apertura, che ha definito la misura «un banale e inaccettabile ladrocinio». Secondo quanto riferito dall'agenzia russa Interfax, Zakharova ha inoltre avvertito che Mosca non resterà a guardare e che azioni di ritorsione sono destinate ad arrivare a breve.
L'Ue approva il blocco degli asset russi, l'ok gelido di Roma - La resa dei conti al summit dei 27, Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile' (ANSA) ... ansa.it
Assett russi congelati, l'Italia: "Niente fughe in avanti". Mosca promette ritorsioni contro l'Ue - L'Italia sta sostenendo il Belgio nel dire 'no' al piano dell'Ue per utilizzare in favore dell'Ucraina 210 miliardi di euro di ... iltempo.it
Con 25 voti a favore e due contrari, i Paesi dell'Unione europea hanno adottato la decisione formale di rendere permanente il blocco dei beni russi - facebook.com facebook
Via libera dell'Ue al blocco indeterminato degli asset russi. Italia e 3 Paesi Ue: "Sì al blocco degli asset non ne determina l'uso". Il premier belga: "Usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile" #ANSA x.com
