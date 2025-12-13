Blocco degli asset russi Foti | Bisogna fare attenzione a non creare precedenti

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, il blocco degli asset russi rappresenta una questione delicata. Foti sottolinea l'importanza di agire con cautela per evitare precedenti che possano compromettere gli equilibri politici ed economici, evidenziando il ruolo dell’Italia nel supportare l’estensione del provvedimento, passando da sei mesi a tempo indeterminato.

“La posizione dell’Italia al Consiglio europeo sul tema degli asset russi? Noi abbiamo sostenuto, anche e soprattutto per una ragione politica, il fatto di approvare il regolamento che fa passare da sei mesi a tempo indeterminato quello che è il blocco degli asset. Però sotto questo profilo dobbiamo essere chiari: attenzione a non creare precedenti. E poi stiamo parlando del blocco degli asset e non dell’utilizzo, e anche sotto questo profilo non possiamo dimenticare che ci sono delle richieste di avere una base giuridica consolidata per poter agire e questa base giuridica ad oggi nessuno l’ha prospettata o argomentata in modo convincente”. Secoloditalia.it

