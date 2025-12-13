Blocco degli asset russi Foti | Bisogna fare attenzione a non creare precedenti
In un contesto di crescenti tensioni internazionali, il blocco degli asset russi rappresenta una questione delicata. Foti sottolinea l'importanza di agire con cautela per evitare precedenti che possano compromettere gli equilibri politici ed economici, evidenziando il ruolo dell’Italia nel supportare l’estensione del provvedimento, passando da sei mesi a tempo indeterminato.
“La posizione dell’Italia al Consiglio europeo sul tema degli asset russi? Noi abbiamo sostenuto, anche e soprattutto per una ragione politica, il fatto di approvare il regolamento che fa passare da sei mesi a tempo indeterminato quello che è il blocco degli asset. Però sotto questo profilo dobbiamo essere chiari: attenzione a non creare precedenti. E poi stiamo parlando del blocco degli asset e non dell’utilizzo, e anche sotto questo profilo non possiamo dimenticare che ci sono delle richieste di avere una base giuridica consolidata per poter agire e questa base giuridica ad oggi nessuno l’ha prospettata o argomentata in modo convincente”. Secoloditalia.it
L'Ue approva il blocco degli asset russi, l'ok gelido di Roma - La resa dei conti al summit dei 27, Il premier belga, 'usare i beni russi congelati è un'impresa ardua ma possibile' (ANSA) ... ansa.it
Via libera dell’Europa al congelamento indeterminato degli asset russi - Via libera degli Stati membri all’uso dell’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che permette di congelare gli asset russi in modo indefinito senza dover sottostare al rinnov ... ilfattoquotidiano.it
"stiamo parlando del blocco degli asset, non dell’utilizzo, perché anche sotto questo profilo non possiamo dimenticare che ci sono richieste di avere una base giuridica consolidata per poter agire e questa base nessuno l’ha prospettata o l’ha argomentata in m x.com
Il Rubicone evocato di prima mattina da Viktor Orban viene passato diverse ore dopo, al termine di una votazione che rischia di tramutarsi in un punto senza ritorno nei rapporti tra Bruxelles e Mosca: il via libera al blocco senza scadenza degli asset russi. A - facebook.com facebook
Vertice di Versailles, Europa compatta contro Vladimir Putin. Nuove sanzioni e pieno appoggio a Kiev