Blitz Usa su una nave diretta dalla Cina all’Iran

Un’operazione militare condotta nel cuore dell’Oceano Indiano ha portato all’intercettazione di una nave mercantile sospettata di trasportare materiali sensibili dalla Cina verso l’ Iran. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, l’abbordaggio è stato eseguito da unità delle forze speciali statunitensi, probabilmente con il supporto della Marina Usa. L’azione è scattata dopo che l’intelligence americana aveva seguito il percorso di un cargo salpato da un porto cinese e diretto verso uno scalo iraniano, con a bordo componenti classificati come dual use, quindi utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Lettera43.it

