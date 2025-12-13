Un'operazione della polizia locale di Caronno Pertusella ha portato alla chiusura di un barber shop per dieci giorni, a seguito di un blitz che ha scoperto cocaina nei bagni del locale. L'intervento, condotto con unità cinofila, rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Il controllo un barber shop con unità cinofila ha portato alla chiusura del locale per 10 giorni. Tutto nasce da un intervento effettuato dalla polizia locale di Caronno Pertusella nell’ambito della lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche all’interno del locale, nei giorni precedenti, gli agenti hanno riscontrato situazioni ritenute incompatibili con la normale attività di esercizio pubblico, avviando una segnalazione formale alla Questura di Varese. La Polizia di Stato ha quindi notificato al titolare il provvedimento di sospensione dell’attività, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ilgiorno.it

Blitz alla barberia. Cocaina nei bagni chiusa dieci giorni - Tutto nasce da un intervento effettuato dalla polizia locale di Caronno Pertusella nell’ambito della l ... ilgiorno.it