Blevio i carabinieri bussano alla sua porta temendo il peggio e finiscono per spegnere le candeline con lui

A Blevio, i carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione di una donna preoccupata per il cugino, un uomo di 80 anni scomparso. Al loro arrivo, hanno scoperto una scena inaspettata, trovandolo ancora presente e condividendo con lui un momento di convivialità. L'episodio ha suscitato sorpresa e sollievo tra i presenti.

Qualche giorno fa i carabinieri della stazione di Como–Albate sono intervenuti a Blevio, dopo la segnalazione di una donna preoccupata per il cugino, un uomo di 80 anni che non rispondeva più alle telefonate. Temendo un malore o una situazione di difficoltà, la parente ha chiesto aiuto al 112 per.

