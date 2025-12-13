Bitonci assessore ringrazia Stefani | Entusiasta porto la mia esperienza

Bitonci, nuovo assessore regionale alle Attività Produttive, esprime la propria gratitudine al Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, per la fiducia conferitagli con la nomina. In questo articolo, si approfondiscono le parole di ringraziamento e le aspettative del nuovo incarico, evidenziando l'entusiasmo e l'impegno nel portare avanti le proprie competenze.

«Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, per la fiducia accordatami con la nomina ad Assessore regionale alle Attività Produttive. È un incarico che accetto con profondo senso di servizio, umiltà e dedizione verso la mia Regione. Padovaoggi.it

