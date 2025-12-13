Bimbo di 2 mesi muore nella notte a Roma | ipotesi rigurgito ma la Procura vuole vederci chiaro e dispone autopsia

Un neonato di due mesi è deceduto a Roma durante la notte. L'ipotesi principale è che sia stato vittima di un rigurgito, ma le autorità hanno disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura vuole fare luce sull'accaduto attraverso approfondimenti approfonditi.

Un bimbo di 2 mesi è morto a Roma: l'ipotesi più probabile è che il decesso sia dovuto a un rigurgito, ma la procura ha disposto accertamenti autoptici. Fanpage.it

Un bimbo di appena due mesi è morto improvvisamente a Cinecittà (Roma).

Muore a 2 mesi sbalzata dall'auto guidata dalla mamma - Avrebbe compiuto tre mesi il 12 dicembre la bimba morta ieri sera intorno alle 20 in un incidente sull'autostrada A5, la Torino-

