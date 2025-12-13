Bimbo di 2 mesi muore nella notte a Roma | ipotesi rigurgito ma la Procura vuole vederci chiaro e dispone autopsia

Un neonato di due mesi è deceduto a Roma durante la notte. L'ipotesi principale è che sia stato vittima di un rigurgito, ma le autorità hanno disposto un'autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura vuole fare luce sull'accaduto attraverso approfondimenti approfonditi.

Un bimbo di 2 mesi è morto a Roma: l'ipotesi più probabile è che il decesso sia dovuto a un rigurgito, ma la procura ha disposto accertamenti autoptici. Fanpage.it Bimbo di 2 mesi muore all'improvviso nella notte: la chiamata disperata dei genitori al 118 e la folle corsa in ospedale - Un bimbo di appena due mesi è morto improvvisamente a Cinecittà (Roma). msn.com

Muore a 2 mesi sbalzata dall'auto guidata dalla mamma - Avrebbe compiuto tre mesi il 12 dicembre la bimba morta ieri sera intorno alle 20 in un incidente sull'autostrada A5, la Torino- ansa.it

Un bimbo di tre mesi e mezzo è stato ricoverato con sintomi di intossicazione: erano presenti tracce di detersivo sul biberon. La madre è indagata per maltrattamento. Link nei commenti. - facebook.com facebook

BIMBO DI 2 MESI MUORE TRA LE BRACCIA DELLA MAMMA MENTRE LO ALLATTA IN PIAZZA: IL DRAMMA

Video BIMBO DI 2 MESI MUORE TRA LE BRACCIA DELLA MAMMA MENTRE LO ALLATTA IN PIAZZA: IL DRAMMA Video BIMBO DI 2 MESI MUORE TRA LE BRACCIA DELLA MAMMA MENTRE LO ALLATTA IN PIAZZA: IL DRAMMA