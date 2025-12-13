Bimbo di 10 anni sparisce a Roma mamma disperata lo cerca in preda al panico | ritrovato dalla polizia

Un bambino di 10 anni scompare a Roma, scatenando il panico tra i familiari. La madre, disperata, avvia una ricerca frenetica, mentre le forze dell'ordine si mobilitano per ritrovarlo. Dopo alcune ore di tensione, il piccolo viene ritrovato dalla polizia a Macerata, portando sollievo e fine a un momento di grande preoccupazione.

Macerata, 13 dicembre 2025 - Dalla provincia di Macerata a Roma, forse per trascorrere una bella giornata nella Capitale assieme alla famiglia girando tra le vie del centro. Una giornata come tante altre che si è trasformata in un incubo per un bambino di 10 anni e i suoi genitori. Il piccolo, si è perso mentre passeggiava: si era allontanato per qualche istante all'interno di un negozio ed è rimasto disorientato tra la folla di turisti. Notato dagli agenti del I?Gruppo Centro, nelle vicinanze di Fontana di Trevi, è stato avvicinato con calma, rassicurato e accompagnato in una zona più tranquilla. Ilrestodelcarlino.it

