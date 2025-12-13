Bimbo di 10 anni sparisce a Roma mamma disperata lo cerca in preda al panico | ritrovato dalla polizia
Un bambino di 10 anni scompare a Roma, scatenando il panico tra i familiari. La madre, disperata, avvia una ricerca frenetica, mentre le forze dell'ordine si mobilitano per ritrovarlo. Dopo alcune ore di tensione, il piccolo viene ritrovato dalla polizia a Macerata, portando sollievo e fine a un momento di grande preoccupazione.
Macerata, 13 dicembre 2025 - Dalla provincia di Macerata a Roma, forse per trascorrere una bella giornata nella Capitale assieme alla famiglia girando tra le vie del centro. Una giornata come tante altre che si è trasformata in un incubo per un bambino di 10 anni e i suoi genitori. Il piccolo, si è perso mentre passeggiava: si era allontanato per qualche istante all'interno di un negozio ed è rimasto disorientato tra la folla di turisti. Notato dagli agenti del I?Gruppo Centro, nelle vicinanze di Fontana di Trevi, è stato avvicinato con calma, rassicurato e accompagnato in una zona più tranquilla. Ilrestodelcarlino.it
Bimbo di 10 anni sparisce al ritorno da scuola, trovato sepolto vivo 3 giorni dopo in Turchia: “È stato lo zio” - Il terribile rinvenimento nelle scorse ore da parte dei soccorritori che scandagliavano la zona dove il piccolo era stato ripreso da una telecamera di ... fanpage.it
Bambino di 10 anni sparisce all'uscita da scuola, trovato sepolto vivo dopo 3 giorni: «È stato lo zio» - Alle prime luci dell'alba, sepolto sotto 7 grandi pietre è stato trovato un bambino di 10 anni, vivo ma in condizioni gravi. leggo.it
Il tuo bimbo si mangia le unghie e non sai se è normale? Questo gesto meccanico e ricorrente è abbastanza comune anche nei bambini a partire dai due anni e di solito scompare con la crescita... È però importante non banalizzare questa abitudine e chied - facebook.com facebook
Gaza, media: "Un neonato e un bimbo di 9 anni morti di freddo" #12dicembre #gaza x.com
10 Bambini SCOMPARSI Nel NULLA