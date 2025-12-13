Bimba di due anni muore durante il riposino all'asilo | Abbiamo fatto di tutto per salvarla il nostro cuore è a pezzi

Una tragedia sconvolge l'asilo nido di Tivoli, dove una bambina di due anni è deceduta durante il riposino. Nonostante i tentativi di soccorso, i genitori e il personale sono rimasti impotenti di fronte a questa perdita improvvisa. La comunità è in lutto mentre proseguono le indagini per chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

"Abbiamo fatto tutto il possibile per salvare la piccola, ma non è servito", le parole della dirigente dell'asilo nido di Tivoli in cui si trovava la bimba morta a due anni. Fanpage.it Bimba di due anni muore dopo un malore in un asilo nido a Tivoli: disposta l’autopsia - È stata disposta l'autopsia sul corpo della bimba di due anni che è morta a causa di un malore mentre si trovava in un asilo nido di Tivoli ... fanpage.it

Tivoli, bimba di 2 anni muore dopo un malore all'asilo nido - Le cause del decesso in corso di accertamento da parte della Polizia, è stata disposta l'autopsia. rainews.it

Una bimba di due anni si è sentita male durante il riposino al nido ed è morta poco dopo. Disposta l’autopsia per capire cosa sia accaduto. - facebook.com facebook

