Bielorussia Usa revoca alcune sanzioni commerciali Coale | Colloqui produttivi

Gli Stati Uniti annunciano la revoca di alcune sanzioni commerciali alla Bielorussia, segnando un passo verso una maggiore apertura diplomatica. Mentre la Bielorussia cerca di rafforzare i rapporti con l’Occidente, le autorità statunitensi evidenziano colloqui produttivi e un tentativo di migliorare le relazioni internazionali.

Gli Stati Uniti hanno riferito che revocheranno alcune sanzioni commerciali alla Bielorussia, mentre l’autocrazia isolata cerca di migliorare le relazioni con l’Occidente. In particolare, gli Usa ritireranno le sanzioni sul potassio bielorusso, nel più recente segnale di disgelo tra Washington e Minsk. John Coale, inviato speciale degli Stati Uniti per la Bielorussia, ha incontrato il leader autoritario del Paese, Alexander Lukashenko, per colloqui nella capitale bielorussa, Minsk. Stretta alleata della Russia, Minsk ha dovuto affrontare l’isolamento e le sanzioni occidentali per anni. Questo articolo Bielorussia, Usa revoca alcune sanzioni commerciali. Lapresse.it

