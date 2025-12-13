Bielorussia scarcerati 123 detenuti politici | ci sono anche oppositrice Kolesnikova e Nobel Bialiatsky

In Bielorussia, sono stati scarcerati 123 detenuti politici, tra cui l'oppositrice Kolesnikova e il premio Nobel Bialiatski, a seguito di una decisione del presidente Aleksandr Lukashenko. La notizia è stata resa nota dall'agenzia ufficiale Belta, segnando un importante passo nel contesto politico e dei diritti umani nel paese.

