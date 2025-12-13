Bielorussia Lukashenko scarcera il premio Nobel Bialiatski e l' oppositrice Kolesnikova | In cambio Trump toglierà le sanzioni

Il regime bielorusso ha disposto la scarcerazione di 123 detenuti, tra cui il premio Nobel Bialiatski e l'oppositrice Kolesnikova, in un gesto che secondo alcune fonti potrebbe essere collegato a un accordo con gli Stati Uniti e Donald Trump, con l’obiettivo di ottenere la revoca delle sanzioni.

Il regime bielorusso ha ordinato la scarcerazione di 123 detenuti su richiesta del presidente Usa Donald Trump. Xml2.corriere.it Bielorussia, Lukashenko scarcera il premio Nobel Bialiatski e una delle leader dell'opposizione - Il regime bielorusso ha ordinato la scarcerazione di 123 detenuti: tra loro Ales Bialiatski, vincitore del Nobel per la Pace 2022, e Maria Kolesnikova, una delle figure centrali dell'opposizione ... corriere.it

La leader dell’opposizione bielorussa Maria Kolesnikova è stata graziata - Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha graziato 123 prigionieri, tra cui la leader dell’opposizione del paese Maria Kolesnikova e l’attivista Ales Bialiatski, vincitore del premio ... ilpost.it

Tunnel tra Polonia e Bielorussia. Varsavia: "Da qui Lukashenko ci ha mandato oltre 180 migranti" x.com

TASS (TELEGRAM) * LUKASHENKO, «LA BIELORUSSIA NON VUOLE LA GUERRA, MA STA PRENDENDO MISURE PER ASSICURARSI CHE NON ACCADA» - facebook.com facebook

© Xml2.corriere.it - Bielorussia, Lukashenko scarcera il premio Nobel Bialiatski e l'oppositrice Kolesnikova: «In cambio Trump toglierà le sanzioni»

Bielorussia: protestò in piazza, condannato Parvenkov

Video Bielorussia: protestò in piazza, condannato Parvenkov Video Bielorussia: protestò in piazza, condannato Parvenkov