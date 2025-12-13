Bielorussia Lukashenko scarcera il premio Nobel Bialiatski e l' oppositrice Kolesnikova | In cambio Trump ha tolto le sanzioni

Il regime bielorusso ha ordinato la scarcerazione di 123 detenuti, tra cui il premio Nobel Bialiatski e l’oppositrice Kolesnikova, su richiesta del presidente statunitense Donald Trump. La mossa sarebbe collegata a un accordo tra Bielorussia e Stati Uniti, che avrebbe portato anche alla revoca di alcune sanzioni.

Tunnel tra Polonia e Bielorussia. Varsavia: "Da qui Lukashenko ci ha mandato oltre 180 migranti" x.com

TASS (TELEGRAM) * LUKASHENKO, «LA BIELORUSSIA NON VUOLE LA GUERRA, MA STA PRENDENDO MISURE PER ASSICURARSI CHE NON ACCADA» - facebook.com facebook

