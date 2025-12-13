Bielorussia Lukashenko libera il Nobel Ales Bialiatksi

Le autorità bielorusse hanno annunciato il rilascio di 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e l’oppositrice Maria Kolesnikova. Questa decisione segna un cambiamento significativo nelle politiche di detenzione del paese, suscitando attenzione internazionale sulla situazione politica e sui diritti umani in Bielorussia.

Le autorità bielorusse hanno rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova. Lo ha confermato all’AP Pavel Sapelka, attivista per i diritti umani dell’organizzazione per i diritti umani Viasna. Il loro rilascio arriva mentre il presidente autoritario Alexander Lukashenko cerca di migliorare le relazioni con Washington. Questa mattina, gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca delle sanzioni sul settore della potassa del Paese. In cambio del ritiro delle sanzioni, Lukashenko ha graziato 123 prigionieri, secondo quanto riportato dall’agenzia statale Belta. Lapresse.it Bielorussia, Lukashenko libera il Nobel Ales Bialiatksi - Le autorità bielorusse hanno rilasciato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell'opposizione Maria ... lapresse.it

