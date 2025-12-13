bielorussia liberato il premio nobel per la pace bialiatski

La Bielorussia ha rilasciato Ales Bialiatski, premio Nobel per la Pace e figura di spicco nella difesa dei diritti umani, insieme ad altri esponenti dell’opposizione. La notizia rappresenta un importante sviluppo nel panorama politico e sociale del Paese.

La Bielorussia ha liberato il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski, figura simbolo della difesa dei diritti umani nel Paese, insieme ad altri importanti esponenti dell’opposizione. A confermarlo è stata l’organizzazione Viasna, che ha annunciato anche la scarcerazione di Viktor Babariko, storico leader dell’opposizione, con un messaggio sui social. Il rilascio riguarda inoltre Maria Kolesnikova ed è avvenuto nell’ambito di un accordo mediato dagli Stati Uniti. Babariko era stato arrestato prima delle elezioni presidenziali del 2020, quando si era affermato come uno dei principali sfidanti del presidente Alexander Lukashenko; consultazioni che osservatori indipendenti e gruppi per i diritti umani avevano denunciato come truccate e che avevano innescato proteste di massa in tutta la Bielorussia, stretto alleato della Russia. Lettera43.it

