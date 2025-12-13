Bielorussia liberati 123 prigionieri politici su richiesta di Trump Cosa c' è dietro

La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri politici, tra cui figure di rilievo come Ales Bialiatski e Maria Kolesnikova, su richiesta degli Stati Uniti. Questo gesto segna un possibile cambiamento nel panorama politico del paese e solleva interrogativi sulle motivazioni dietro tali decisioni e sulle implicazioni internazionali.

In Bielorussia sono stati rilasciati 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell'opposizione Maria Kolesnikova. Il loro rilascio arriva mentre il presidente Alexander Lukashenko sta cercando di migliorare le relazioni con gli Stati Uniti. Ed è proprio di stamani la notizia che gli Usa hanno annunciato la revoca delle sanzioni sul settore del carbonato di potassio del Paese. In cambio Lukashenko ha graziato i prigionieri. Classe 1962, a trentaquattro anni Bialiatski ha fondato il centro per i diritti umani Viasna (primavera), finendo in carcere ben 25 volte, l’ultima nel 2020. Ilgiornale.it Bielorussia Minsk libera 123 detenuti, anche il Nobel per la pace Bialiatski - Il regime bielorusso ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova ed il Nobel per la pace Ales Bialiatski. bluewin.ch

La Bielorussia libera 123 detenuti, anche un Premio Nobel per la pace - Lukashenko avrebbe graziato i condannati su richiesta del presidente degli Stati Uniti Trump, in cambio della revoca delle sanzioni contro l'industria ... msn.com

