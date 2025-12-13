Bielorussia il premio Nobel Bialiatski dopo la sua liberazione | Grazie Usa

Dopo due giorni di colloqui con Washington, la Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel Ales Bialiatski e l’oppositrice Maria Kolesnikova. La mossa segna un passo verso il miglioramento dei rapporti tra i due paesi e la possibile revoca delle sanzioni statunitensi sul settore del potassio.

La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova, concludendo due giorni di colloqui con Washington volti a migliorare i rapporti e a ottenere la revoca delle paralizzanti sanzioni statunitensi sul potassio. “Sono incredibilmente felice di essere libero. Capisco che sia stato necessario un enorme lavoro per essere rilasciati. E siamo stati rilasciati grazie agli sforzi di migliaia di persone, e in primo luogo, dei diplomatici e dei funzionari americani che si sono impegnati per garantire il nostro rilascio”, ha detto Bialiatski. Lapresse.it

