Bielorussia il premio Nobel Bialiatski dopo la sua liberazione | Grazie Usa
Dopo due giorni di colloqui con Washington, la Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel Ales Bialiatski e l’oppositrice Maria Kolesnikova. La mossa segna un passo verso il miglioramento dei rapporti tra i due paesi e la possibile revoca delle sanzioni statunitensi sul settore del potassio.
La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell’opposizione Maria Kolesnikova, concludendo due giorni di colloqui con Washington volti a migliorare i rapporti e a ottenere la revoca delle paralizzanti sanzioni statunitensi sul potassio. “Sono incredibilmente felice di essere libero. Capisco che sia stato necessario un enorme lavoro per essere rilasciati. E siamo stati rilasciati grazie agli sforzi di migliaia di persone, e in primo luogo, dei diplomatici e dei funzionari americani che si sono impegnati per garantire il nostro rilascio”, ha detto Bialiatski. Lapresse.it
La Bielorussia scarcera il premio Nobel per la Pace Bialiatski e la leader dell'opposizione: «In cambio Trump toglie le sanzioni sul potassio» - La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, inclusa una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova ed il Nobel per la pace 2022 Ales Bialiatski che, commentando il ... msn.com
Bielorussia, il premio Nobel Bialiatski dopo la sua liberazione: "Grazie Usa" - (LaPresse) La Bielorussia ha liberato 123 prigionieri, tra cui il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski e la figura chiave dell'opposizione ... stream24.ilsole24ore.com
La #Bielorussia ha liberato l'attivista e Premio #Nobel per la Pace Ales #Bialiatski, condannato nel 2023 a 10 anni di carcere. Lukashenko gli ha concesso la grazia con altri 122 prigionieri politici dopo accordi raggiunti con il presidente USA Trump nelle rela - facebook.com facebook
“Il Parlamento ????continuerà a battersi per il rilascio di tutti i prigionieri politici in Bielorussia, compreso il giornalista Andrzej Poczobut che martedì riceverà il Premio Sacharov. Non dimentichiamo chi è ancora dietro le sbarre. La Bielorussia sarà libera.” @EP_ x.com
Bielorussia, liberati Nobel Bialiatski e altri 122 detenuti