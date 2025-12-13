Biathlon poker francese nella sprint della Val Ridanna Marco Barale il miglior italiano

Nella seconda tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon in Val Ridanna, Damien Levet si aggiudica la sprint maschile. Tra gli italiani, il migliore è Marco Barale, che termina al 16° posto. La competizione si è svolta sulla distanza di 10 km, offrendo un confronto avvincente tra i più talentuosi atleti emergenti.

Prosegue la seconda tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon  in Val Ridanna, in provincia di Bolzano, con la sprint: nella 10 km maschile si impone il francese Damien Levet, mentre in casa Italia il miglior azzurro è Marco Barale, 16°. Nella 10 km sprit maschile si registra un poker transalpino, con  Damien Levet primo, senza errori, con il crono di 23’10?2, davanti ai connazionali Valentin Lejeune, secondo, con un bersaglio mancato in piedi, a 9?1,  (0-1), Antonin Guigonnat, terzo, con un errore a terra, a 21?9, e Gaetan Paturel, quarto, con due bersagli mancati, a 28?9. Vanno a punti  Marco Barale, 16° con un errore in piedi, a 56?0, Davide Compagnoni, 23° con un bersaglio mancato a terra, a 1’08?1, Daniele Cappellari, 30° con un errore nella seconda serie, a 1’30?8, e Nicola Romanin, 38° con 710 al tiro, a 1’45?6. Oasport.it

