Biancolino | Il pareggio sarebbe stato più giusto
Raffaele Biancolino torna a commentare la recente sconfitta di Catanzaro, esprimendo il suo punto di vista con franchezza e lucidità. Dopo un periodo di silenzio stampa, l'ex giocatore analizza la partita, sottolineando come il pareggio sarebbe stato, a suo avviso, più giusto rispetto all'esito finale.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il silenzio stampa, Raffaele Biancolino torna a parlare e analizza la sconfitta di Catanzaro con lucidità e realismo. Una gara complicata, su un campo difficile, che ha lasciato più di un rimpianto all’Avellino. Il tecnico biancoverde parte dal sistema di gioco: “Mi sto adattando a quello che vedo durante la settimana. A tre in difesa siamo più equilibrati – spiega, sottolineando però come il vero nodo resti la fase offensiva – Ora mi aspetto qualcosa in più dagli attaccanti. Questa è la Serie B, bisogna colpire gli avversari”. La partita, secondo Biancolino, è stata interpretata con attenzione soprattutto nel primo tempo: l’Avellino ha aspettato, senza però soffrire particolarmente. Anteprima24.it
Avellino, mister Biancolino analizza la sconfitta contro il Catanzaro: «Il pareggio sarebbe stato più giusto» - Mister Biancolino, allenatore dell’Avellino, è tornato a parlare dopo il silenzio stampa, commentando la sconfitta della sua squadra contro il Catanzaro. ilovepalermocalcio.com
Biancolino: "Il pareggio sarebbe stato più giusto. Mi aspettavo una scossa nel finale. Favilli? Ci vorrà ancora tempo per rivederlo" - Queste le sue parole: "Sapevamo di affrontare una squadra che veniva da un periodo importante ... msn.com
”Biancolino deve dare alla squadra una vera identità": ??? così Vincenzo Moretti ieri ospite a Zona Verde. "Il pareggio con il Venezia è importantissimo". - facebook.com facebook
Box To Box: Milan Djuric