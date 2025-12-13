Biancolino | Il pareggio sarebbe stato più giusto

Raffaele Biancolino torna a commentare la recente sconfitta di Catanzaro, esprimendo il suo punto di vista con franchezza e lucidità. Dopo un periodo di silenzio stampa, l'ex giocatore analizza la partita, sottolineando come il pareggio sarebbe stato, a suo avviso, più giusto rispetto all'esito finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il silenzio stampa, Raffaele Biancolino torna a parlare e analizza la sconfitta di Catanzaro con lucidità e realismo. Una gara complicata, su un campo difficile, che ha lasciato più di un rimpianto all’Avellino. Il tecnico biancoverde parte dal sistema di gioco: “Mi sto adattando a quello che vedo durante la settimana. A tre in difesa siamo più equilibrati – spiega, sottolineando però come il vero nodo resti la fase offensiva – Ora mi aspetto qualcosa in più dagli attaccanti. Questa è la Serie B, bisogna colpire gli avversari”. La partita, secondo Biancolino, è stata interpretata con attenzione soprattutto nel primo tempo: l’Avellino ha aspettato, senza però soffrire particolarmente. Anteprima24.it

