Bianchi | La scuola deve essere aperta inclusiva e affettuosa A scuola si imparano gli affetti e la solidarietà non solo le nozioni

Patrizio Bianchi, ex ministro dell'Istruzione, sottolinea l'importanza di una scuola aperta, inclusiva e accogliente. Durante un intervento ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia, ha evidenziato come a scuola si imparino non solo nozioni, ma anche valori come affetto e solidarietà.

Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione durante il governo Draghi, è intervenuto ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia.

Bianchi il corpo docente deve essere adeguatamente remunerato

