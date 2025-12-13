Bernini | riforma medicina scardina lobby

Bernini afferma che la nuova riforma della medicina rappresenta una rivoluzione che sfida le vecchie lobby del settore, rompendo con pratiche costosissime e sistemi di selezione obsoleti. L'obiettivo è creare un percorso più equo, trasparente e aperto, contrastando interessi consolidati e favorendo un accesso più meritocratico alla professione medica.

19.10 "Credo che questa sia la riforma che scardina più lobbies degli ultimi 25 anni. Abbiamo scardinato la lobby della formazione costosissima per i test universitari mnemonici selettivi,non formanti, quella dei professori che davano ripetizioni e lezioni private,quella di chi non vuol far entrare nessuno,perchè ritiene che i medici siano già sufficienti e quella degli avvocati che fanno i ricorsi". Così la ministra dell'Università Anna Maria Bernini a Palermo sulla modalità di accesso alla facoltà di medicina. Servizitelevideo.rai.it

Ieri un gruppo di studenti universitari ha osato contestare la riforma dell’Università. In particolare due studenti, i “contestatori” più accaniti, si sono permessi di riferire alla Ministra Bernini, le condizioni di molti studenti “precari”, costretti tra attacchi di panico e id - facebook.com facebook

La ministra #Bernini deve solo chiedere scusa, ascoltare le tante voci critiche sulla riforma disastrosa per l’ingresso a medicina e aprire un vero confronto per superarla il prossimo anno. 2/2 #Schlein x.com