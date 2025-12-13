Bernardo Silva stoccata all’Inter Il centrocampista non ha dubbi sulla partita che vorrebbe rivivere | Sicuramente la finale di Champions contro i nerazzurri

Bernardo Silva rivolge una stoccata all’Inter, esprimendo il desiderio di rivivere la finale di Champions League contro i nerazzurri, disputata a Istanbul. Il centrocampista del Manchester City ricorda con entusiasmo quell’esperienza, definendola uno dei momenti più significativi della sua carriera. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di quella sfida e il desiderio di rivivere emozioni simili in futuro.

Bernardo Silva alla BBC. Il portoghese vorrebbe rigiocare la finale di Istanbul, citata come uno dei momenti più alti della sua esperienza con il City. Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, ha parlato ai microfoni della BBC delle grandi emozioni vissute con il club inglese negli ultimi anni, in particolare in Champions League. Il portoghese non ha avuto dubbi nell’indicare quale momento della sua carriera vorrebbe rivivere, citando la storica finale che ha consegnato ai Citizens il trofeo più ambito. Bernardo Silva, le parole sulla finale di Istanbul. Bernardo Silva ha citato la finale di Istanbul come uno dei momenti più alti e indimenticabili della sua esperienza con il Manchester City, nonostante il match contro l’ Inter sia stato molto combattuto e deciso da un solo gol. Juventusnews24.com

