Bernardi | Un colpo al caporalato Complimenti alle forze dell’ordine
Il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi, esprime soddisfazione per i recenti interventi delle forze dell’ordine nella lotta contro il caporalato, sottolineando l’importanza di azioni concrete per tutelare la legalità e l’ordine nel territorio. L’operazione rappresenta un passo importante nella battaglia contro questa forma di sfruttamento e illegalità.
Continua la lotta contro il caporalato, per la legalità e l’ ordine. A sottolinearne l’importanza - a seguito dei recenti interventi delle forze dell’ordine – è il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi. Il primo cittadino ha espresso tutta la sua gratitudine in merito alle operazioni contro il caporalato avvenute nel territorio e nelle zone limitrofe. "Le importanti operazioni, svolte di recente dalle Forze dell’ordine, vale a dire quella della Polizia di Stato in questi giorni e della Guardia di Finanza la scorsa settimana, hanno portato al sequestro di diverse attività e proprietà immobiliari utilizzate in modo illecito da cittadini pakistani nel nostro territorio e in quelli limitrofi. Ilrestodelcarlino.it
