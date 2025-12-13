Bergamo notte di stelle contro Milano | caccia all’exploit alla ChorusLife Arena

Domenica 14 dicembre alle 20:30, la ChorusLife Arena di Bergamo ospita la sfida tra le rossoblù di Parisi e lo strapotere di Milano, in occasione dell'inizio del girone di ritorno. Dopo la sconfitta contro Macerata, le ragazze cercano una reazione contro una delle squadre più forti del campionato, guidate da stelle come Egonu, Danesi e Pietrini.

