Treviglio. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle alberature cittadine per il 2025. L’intervento vale complessivamente 345mila euro ed è finalizzato alla messa in sicurezza, alla cura e alla valorizzazione del patrimonio arboreo urbano. Il piano rientra nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e prevede operazioni su quasi 600 alberi distribuiti in 15 aree della città, tra viali, giardini pubblici e aree verdi di quartiere. Gli interventi riguarderanno potature, consolidamenti, rimonda del secco e valutazioni strumentali di stabilità, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini e, allo stesso tempo, la salute e la longevità delle piante. Bergamonews.it

Bergamo, 345mila euro per la sicurezza degli alberi: interventi su quasi 600 piante - La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle alberature cittadine per il 2025. bergamonews.it