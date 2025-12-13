beppe sala vede fascisti immaginari nelle strade di milano

Nel 56° anniversario della strage di Piazza Fontana, le tensioni politiche si riaccendono a Milano. Tra accuse di fascismo immaginario e polemiche antifasciste, il dibattito si infiamma coinvolgendo sindaco, associazioni e sindacati. Un momento di confronto che evidenzia come la memoria storica continui a influenzare la scena politica cittadina.

Perché non approfittare del 56° anniversario della strage di piazza Fontana per fare una bella polemica antifascista contro il governo? Devono aver pensato una cosa simile, ieri mattina, gli esponenti del variegato mondo della sinistra milanese, dal sindaco Beppe Sala all’Anpi passando per la Fiom-Cgil. E infatti la polemica, assurda, è puntualmente arrivata. «Ci sono membri del governo», ha detto Sala, «che fanno fatica a dichiararsi antifascisti, che strizzano gli occhi ai putinismi e ai dittatori». In realtà Giorgia Meloni è da sempre una dei leader più filo-Ucraina, ma vabbè. «C’è una nostalgia a volte strisciante dei tempi che furono», ha aggiunto, «c’è l’evocazione di autoritarismi e anche questo continuare a insistere sulla sicurezza, che è un tema, dà l’impressione che si voglia tornare a una situazione in cui poi la gente dice “forse è meglio meno democrazia, ma un mondo più controllato”, ecco non è meglio». Liberoquotidiano.it

