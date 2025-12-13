Benvenuto Cuminetti un patrimonio teatrale aperto a tutti

Benvenuto Cuminetti, figura fondamentale nel panorama teatrale, è ricordato dalla Fondazione Donizetti a 25 anni dalla sua scomparsa. In suo onore, viene istituito un archivio che raccoglie oltre 700 ore di riprese, conservando e valorizzando il suo patrimonio artistico e culturale, accessibile a tutti e volto a mantenere vivo il suo lascito nel tempo.

IN RICORDO DI BENVENUTO CUMINETTI - Alle 15, alla Biblioteca civica, Claudio Bernardi e Graziella Dolli Cuminetti presentano gli Atti del Convegno «Ludendo docet» in memoria di Benvenuto Cuminetti, con proiezioni di immagini e breve ... bergamonews.it

