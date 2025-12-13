Benevento-Giugliano un rientro in difesa per i giallorossi | quattro assenti

Il Benevento si prepara alla sfida contro il Giugliano, con il ritorno in difesa e quattro assenti. Sono 25 i convocati di mister Floro Flores, che domani al “Ciro Vigorito” affronteranno la partita alle ore 17:30, in una sfida importante per la squadra giallorossa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 25 i convocati di mister Floro Flores per la gara di domani al “Ciro Vigorito” (ore 17:30) contro il Giugliano. Quattro gli assenti come nell’ultima trasferta di Cava de’ Tirreni: Salvemini, Russo e Nardi ai quali si è aggiunto Ricci che sarà costretto ad operarsi al ginocchio. Da registrare solo il recupero di Sena. PORTIERI: D’Alessio, Esposito, Vannucchi. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Sena, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi. CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia, Tsingaras. ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello. Anteprima24.it

Coppa Italia Serie C. Il Giugliano elimina il Benevento: doppietta di Balde - Al “De Cristofaro”, sotto la guida di Ezio Capuano alla sua prima gara in gialloblù, i ... ilmattino.it

Benevento, Auteri: "Serve una reazione immediata. Contro il Sorrento voglio energia e attenzione" - Dopo le sconfitte contro Catania e Giugliano, il Benevento torna al 'Vigorito' per il derby contro il Sorrento con l’obiettivo di ritrovare compattezza e punti. tuttomercatoweb.com

Giugliano Calcio 1928. . ? Conferenza pre-gara mister Ezio Capuano - Benevento vs Giugliano - 18ª giornata Serie C, Girone C. - facebook.com facebook

Festa al 93': Salernitana al comando. Benevento: Floro Flores ok al debutto - I granata passano 2-1 in rimonta ad Altamura con due reti su rigore. Tris dei sanniti al Monopoli. Giugliano battuto in casa dal Cerignola @OfficialUSS1919 @bncalcio @TgrRai x.com