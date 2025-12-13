Benevento-Giugliano Floro Flores | Io sotto esame? Ogni allenatore lo è
In vista della sfida tra Benevento e Giugliano, Floro Flores commenta la pressione e le aspettative legate alla gara. Con il match in programma domani alle 17:30 al “Ciro Vigorito”, le dichiarazioni dell’allenatore e le analisi delle formazioni anticipano un incontro importante per entrambe le squadre.
Tempo di lettura: 3 minuti Vigilia di campionato per il Benevento che domani (ore 17:30) affronterà al “Ciro Vigorito” il Giugliano. A presentare il match nella consueta conferenza stampa mister Floro Flores. RICCI: “Il suo infortunio è una grandissima perdita per noi”. TRAGHETTATORE – “ La società ha avuto colloqui con altri allenatori. La dirigenza è stata molto onesta con me. Io dal primo giorno che sono arrivato mi sono sempre sentito l’allenatore del Benevento. Si è creato subito un ottimo rapporto con presidente e direttore. Con Vigorito come un padre con un figlio. Tutti mi hanno fatto sentire a casa. Anteprima24.it
