Benevento accoglie la Fiamma olimpica

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 dicembre, Benevento sarà teatro di un evento speciale: l’arrivo della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina. La città accoglierà questa emozionante tappa con tre tedofori d’eccezione, simbolo di unità e spirito olimpico, rendendo memorabile questo momento di grande rilevanza internazionale.

Comunicato Stampa La Torcia dei Giochi invernali Milano-Cortina attraverserà la città con tre tedofori d’eccezione Il 27 dicembre la città di Benevento vivrà un’emozione inedita e unica, con l’arrivo in città della Fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. “Abbiamo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

benevento accoglie fiamma olimpicaArriva la fiamma olimpica: tour tra Pompei e Costiera. Ecco i nomi dei tedofori - Dal 6 al 22 febbraio 2026 si svolgeranno i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, per quello che sarà un ritorno delle Olimpiadi in Italia ... ilmattino.it

Ecco il percorso della Fiamma Olimpica attraverso la Campania - Manca sempre meno alle Olimpiadi di Milano Cortina, che porteranno ... ilnapolionline.com

benevento accoglie la fiamma olimpica

© Fremondoweb.com - Benevento accoglie la Fiamma olimpica

Speciale fiamma Universiadi, seconda parte

Video Speciale fiamma Universiadi, seconda parte