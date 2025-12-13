Benevento accoglie la Fiamma olimpica
Il 27 dicembre, Benevento sarà teatro di un evento speciale: l’arrivo della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano-Cortina. La città accoglierà questa emozionante tappa con tre tedofori d’eccezione, simbolo di unità e spirito olimpico, rendendo memorabile questo momento di grande rilevanza internazionale.
Comunicato Stampa La Torcia dei Giochi invernali Milano-Cortina attraverserà la città con tre tedofori d’eccezione Il 27 dicembre la città di Benevento vivrà un’emozione inedita e unica, con l’arrivo in città della Fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. “Abbiamo . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com
