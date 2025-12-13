Benemerenze Coni | doppio riconoscimento per la Igor Volley

Durante la cerimonia di consegna delle benemerenze 2023-2024 del Coni di Novara, la Igor Volley ha ricevuto due importanti riconoscimenti. L'evento si è svolto all’Arengo del Broletto di Novara, celebrando i successi e l'impegno della squadra nel panorama sportivo locale e nazionale.

Doppio riconoscimento per la Igor Volley, in occasione della cerimonia di conferimento delle benemerenze 2023-2024 del Coni di Novara, tenutasi all’Arengo del Broletto di Novara. Il presidente del club, suor Giovanna Saporiti, ha ricevuto una targa speciale a celebrare la Challenge Cup vinta a. Novaratoday.it

