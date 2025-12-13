Beautiful streaming replica puntata 13 dicembre 2025 | Video Mediaset

Nuovo episodio di Beautiful in onda oggi, sabato 13 dicembre 2025, su Video Mediaset. Nella puntata, mentre il cadavere di Sheila viene cremato, Deacon scopre con orrore che uno dei suoi piedi presenta un dito ancora presente, sollevando nuovi misteri e tensioni nella trama della soap americana.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 13 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna, mentre il cadavere di Sheila viene spinto nella fornace per la cremazione, Deacon si accorge con raccapriccio che ad un piede non manca il dito che Sheila si era amputato. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. Superguidatv.it

