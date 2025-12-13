Batman Spiderman Iroman e Hulk scendono dal tetto del Salesi | supereroi acrobatici per i piccoli degenti

Il 13 dicembre 2025, i supereroi Batman, Spiderman, Ironman e Hulk sono scesi dal tetto del Salesi di Ancona, regalando un momento di gioia e sorpresa ai piccoli degenti dell’ospedale. L’evento ha coinvolto i bambini ricoverati, che hanno potuto ammirare dal finestrino l’arrivo dei loro eroi preferiti in un’atmosfera di festa e speranza.

Ancona, 13 dicembre 2025 – Grande la gioia dei bambini ricoverati al Salesi di Ancona che hanno assistito dalle finestre dell'ospedale all'arrivo dei loro supereroi preferiti. Batman, Spiderman, Ironman, Hulk e gli altri eroi si sono calati dal tetto del Dipartimento materno infantile dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. L'iniziativa. L'iniziativa, che rientra nell'ambito delle numerose attività promosse dalla Fondazione Ospedale Salesi Ets in vista del periodo natalizio a favore dei pazienti e delle famiglie, è stata promossa in collaborazione con i volontari dell'Associazione senza scopo di lucro Sea - SuperEroiAcrobatici Odv Ets.

