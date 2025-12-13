Basta scontri frontali sui vaccini | la base scientifica è solida vanno considerati gli effetti sociali

L'articolo analizza la solidità della base scientifica dei vaccini anti-Covid e affronta le implicazioni sociali del dibattito attuale. Mentre le discussioni si intensificano, è importante considerare sia i dati scientifici sia le conseguenze sul tessuto sociale, al fine di favorire un confronto più costruttivo e informato.

di Sara Gandini e Paolo Bartolini Negli ultimi mesi si è riacceso un dibattito acceso e polarizzato sui vaccini anti-Covid. Una discussione che prende avvio da studi specifici, come quello francese pubblicato su JAMA Network Open, ampiamente citato in rete (per cui i vaccini a mRNA non aumentano la mortalità e riducono il rischio di morte per Covid grave del 74% e per tutte le cause del 25%, ndr ), e che finisce, prevedibilmente, con il trasformare un tema complesso nell’ennesima occasione per uno scontro frontale tra schieramenti rigidamente contrapposti. Da una parte chi utilizza lo studio come prova definitiva di efficacia e sicurezza; dall’altra chi lo contesta come esempio di cattiva scienza o presunto inganno. Ilfattoquotidiano.it Basta scontri frontali sui vaccini: la base scientifica è solida, vanno considerati gli effetti sociali - Una discussione che prende avvio da studi specifici, come quello francese pubblicato su JAMA Network Open, amp ... ilfattoquotidiano.it

