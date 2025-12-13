Basket Serie C e DR1 Montecchio vuole uscire dalla crisi
Montecchio cerca di uscire dalla crisi nel campionato di Basket Serie C, affrontando una difficile trasferta contro Emil Gas Scandiano. La partita, in programma alle 19, vedrà la Francesco Francia Zola Predosa, terza in classifica, opporsi alla squadra di casa, determinata a riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica.
Insidiosa trasferta bolognese per l’ Emil Gas Scandiano (10), che alle 19 fa visita alla Francesco Francia Zola Predosa (16), terza forza del campionato di Serie C. Reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima nel match interno con Argenta, la formazione di coach Pozzi vorrebbe cambiare rotta ma trova un avversario che, sul parquet di casa, è imbattuto, con 5 vittorie in altrettanti match disputati, e sottocanestro può fare male grazie ai 13,1 punti ad allacciata di scarpe del centro Lovisotto, miglior marcatore dei suoi. Alle 20 tocca alla Clevertech Montecchio (6), impegnata in casa con il Mo. Sport.quotidiano.net
Basket serie Dr1. Tiberius più forte degli infortuni - In DR1 ecco una nuova vittoria del Tiberius San Giuliano, che si prepara al match casalingo di domani con la capolista Anzola (ore 21 Sforza) nel migliore dei modi. ilrestodelcarlino.it
Basket - Serie "DR1» maschile. Skywalkers rimonta - Vittoria importante per Skywalkers sulla Cestistica Audace Pescia. lanazione.it
