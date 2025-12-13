Bari un uomo di 100 anni torna a vedere grazie a un intervento di cataratta

Un uomo di 100 anni a Bari ha riacquistato la vista grazie a un intervento di cataratta. La procedura, eseguita con successo, dimostra come l’età non debba essere un ostacolo alle cure mediche. Il medico ha sottolineato l’importanza di intervenire per migliorare l’autonomia e la qualità della vita, anche in età avanzata.

Il dottore che ha eseguito la procedura: "L'età non deve scoraggiare dal ricorrere alle cure quando queste possono migliorare autonomia e benessere". Tgcom24.mediaset.it Bari: cento anni, torna a vedere con l’intervento di cataratta Oggi la messa per Santa Lucia - Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, è tornato a vedere i volti delle persone che gli stanno accanto. noinotizie.it

VISTA Bari, Ospedale Di Venere: a 100 anni riacquista la vista dopo un intervento di cataratta - Un risultato che gli ha restituito capacità visiva e autonomia, migliorando in modo significativo la qualità della vita ... statoquotidiano.it

