Bari donna muore in pronto soccorso dopo sette ore | si indaga per omicidio colposo

A Bari, una donna è deceduta nel pronto soccorso dopo sette ore di attesa. La procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati la dottoressa che si è occupata della paziente nelle fasi iniziali. Sono in corso accertamenti e acquisizioni di documentazione clinica per fare luce sulla vicenda.

La pm Luisiana Di Vittorio ha inserito nel registro degli indagati la dottoressa del pronto soccorso che si sarebbe occupata della paziente nelle fasi iniziali, procedendo inoltre all'acquisizione della documentazione clinica. La causa della morte sarebbe riconducibile a una sospetta dissecazione aortica. Ildifforme.it Donna di 39 anni muore al pronto soccorso, indaga la Procura - La donna era arrivata in preda a forti dolori addominali, poi il decesso. rainews.it

