Bari | cento anni torna a vedere con l’intervento di cataratta Oggi la messa per Santa Lucia

A Bari, in occasione dei festeggiamenti per Santa Lucia, patrona della vista, si celebra il ritorno alla vista di un paziente grazie a un intervento di cataratta. Oggi si svolge la messa in suo onore, simbolo di speranza e rinascita per chi ha ritrovato la capacità di vedere. Un momento di grande significato per la comunità e la sanità locale.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Nel giorno di Santa Lucia, patrona della vista, è tornato a vedere i volti delle persone che gli stanno accanto. È la storia di un uomo centenario che, grazie a un intervento di cataratta eseguito all’Ospedale Di Venere, ha recuperato la capacità visiva e una parte essenziale della propria autonomia quotidiana. Nonostante l’età molto avanzata, il paziente, 100 anni, presentava un buono stato di salute generale e conduceva uno stile di vita attivo, con esercizi fisici quotidiani. Era seguito da tempo per problematiche visive, ma nell’ultimo periodo la cataratta aveva peggiorato in modo significativo la qualità della sua vita. Noinotizie.it

Bari, a 100 anni torna a vedere dopo un intervento di cataratta: l'operazione all’Ospedale Di Venere - Un uomo di cento anni è tornato a vedere grazie a un intervento di cataratta eseguito nell’ospedale Di Venere. lagazzettadelmezzogiorno.it