Un uomo di 39 anni è deceduto al pronto soccorso del Policlinico di Bari dopo aver accusato dolori al torace. La sua morte, avvenuta circa sei ore dopo il ricovero, ha sollevato un’indagine per omicidio colposo. La vicenda evidenzia le criticità e le problematiche legate ai servizi di emergenza e assistenza sanitaria.

È arrivata al pronto soccorso del Policlinico di Bari con dolori al torace e, dopo circa sei ore, è morta per un sospetto problema cardiaco. «Ci sono stati errori valutativi e gestionali da parte dei medici» attacca la famiglia della paziente, una 39enne barese affetta dalla sindrome di Turner, che ha presentato una denuncia. Immediata la replica dell’ospedale, secondo il quale nel corso del. Feedpress.me Bari, 39enne muore al pronto soccorso: aperta un’inchiesta per omicidio colposo - La Procura indaga sul decesso di una donna affetta da sindrome di Turner morta dopo ore di osservazione al Policlinico ... gazzettadelsud.it

