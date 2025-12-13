Un'operazione di routine si trasforma in una tragedia a Bari, dove una donna di 39 anni affetta da sindrome di Turner muore al Policlinico dopo aver accusato forti dolori al torace. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso avvenuto nel primo pomeriggio del 7 dicembre.

La sera del 7 dicembre quando, al Policlinico di Bari, muore una donna di 39 anni affetta da sindrome di Turner dopo essere arrivata in ambulanza nel primo pomeriggio, lamentando forti dolori al torace. La donna è deceduta dopo circa sette ore di permanenza in ospedale, probabilmente a causa di una patologia cardiaca che non sarebbe stata individuata in tempo. Sulla vicenda la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, come riportano i media locali. La pm Luisiana Di Vittorio ha iscritto nel registro degli indagati la dottoressa del pronto soccorso che avrebbe preso in carico la donna nelle fasi iniziali e ha disposto l’acquisizione della documentazione sanitaria. Lapresse.it

Bari, 39enne muore al Policlinico: procura apre un’inchiesta - La sera del 7 dicembre quando, al Policlinico di Bari, muore una donna di 39 anni affetta da sindrome di Turner dopo essere arrivata in ambulanza nel primo ... lapresse.it