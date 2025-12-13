Barbara D’Urso | Sto malissimo Ballando ora è a rischio

Barbara D’Urso ha condiviso di attraversare un momento difficile, dichiarando di stare malissimo. La sua presenza a Ballando con le Stelle è ora in bilico, sollevando preoccupazioni tra i fan e i colleghi. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo percorso nel programma, mentre si confronta con questa fase complicata della sua vita.

Giorni complicati per Barbara D’Urso, che sta affrontando una delle sfide più dure del suo percorso a Ballando con le Stelle. La conduttrice, simbolo di energia e positività, è alle prese con due lesioni ai legamenti e una borsite deltoidea che le stanno causando dolori molto forti. Alla vigilia della semifinale, in programma a poche ore di distanza, la notte è stata particolarmente difficile. Un momento di grande fatica fisica e mentale, che Barbara ha deciso di raccontare senza filtri. Il video sui social e il racconto del dolore. Barbara D’Urso ha condiviso sui social un video in cui appare struccata, provata e visibilmente sofferente. Tivvusia.com

