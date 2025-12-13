Barbara Alberti | Nella tomba porterò l'essere stata ignorata nella mia epoca Dio l'ho perso un giorno in bicicletta

In questa intervista a Fanpage.it, Barbara Alberti riflette sulla sua vita, smontando potere e nuovi moralismi. Ricorda di aver perso Dio a 16 anni in bicicletta e rivela che l’unica piccola gloria che si porterà nella tomba sarà l’essere stata ignorata nella sua epoca. Un’intima confessione tra ricordi e critiche culturali.

In questa intervista a Fanpage.it, Barbara Alberti smonta potere, cultura e nuovi moralismi. Ricorda di quando perse Dio a 16 anni mentre andava in bicicletta e spiega che l’unica piccola gloria che si porterà nella tomba sarà l'essere stata totalmente ignorata nella sua epoca. In quanto ai premi, non ha dubbi: nella cultura c’è "un apartheid" se per vincere il Premio Strega devi far parte di "un sistema di potere". Fanpage.it Barbara Alberti: “Nella tomba porterò l’essere stata ignorata nella mia epoca. Dio l’ho perso un giorno in bicicletta” - Ricorda di quando perse Dio a 16 anni mentre andava in bicicletta e spiega che l’unica piccola gloria che s ... fanpage.it

Best of Barbara Alberti #GrandeFratello - facebook.com facebook

Pronto, pronto! C'è Barbara Alberti! Non perderti l'intervista backstage che le ha fatto @kindermaxxi #TvTalk torna SABATO alle 15 su #Rai3 x.com