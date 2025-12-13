Bando Caterina Gambuti gli studenti vincitori premiati dal sindaco Sacchetti

Questa mattina, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Filippo Borghesi hanno premiato gli studenti vincitori del bando in memoria di Caterina Gambuti, riconoscendo il loro impegno e merito nel settore scolastico. L’evento celebra il talento e la dedizione dei giovani, sottolineando l’importanza delle iniziative dedicate alla memoria di Caterina Gambuti.

Sono stati premiati questa mattina, sabato, dal sindaco Filippo Sacchetti e dall'assessore ai Progetti scolastici, Filippo Borghesi, gli studenti meritevoli risultati vincitori del bando in memoria di Caterina Gambuti. Sei le borse di studio del valore di 500 euro ciascuna

