banchi divincenzo il giro della speranza

di Massimo Selleri Valigia in mano con la speranza di strappare il “sì“ di Donte DiVicenzo. Seguendo quello che è il pensiero di Bertolt Brecht, una realtà che ha fame di eroi non è messa tanto bene. La diagnosi è spietata ma è l’istantanea perfetta di una nazionale maschile che nelle prime due uscite della stagione non è stata in difetto né per volontà né per tecnica, ma ha un buco grande come una casa nella casella della leadership. Così il nuovo ct Luca Banchi (nella foto in alto) andrà negli Usa per convincere la guardia tiratrice dei Minnesota Timberwolves a vestire la ma glia azzurra quando la Nba si ferma. Sport.quotidiano.net

